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Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 48 тис., інфікованих - понад 35,7 млн осіб

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, кількість хворих з коронавірусом у світі з початку пандемії вже перевищила 36 млн на 46 тис
За даними університету Джона Гопкінса, на ранок вівторка кількість інфікованих у світі склала 35 млн 733 тис. 340 проти 35 млн 414 тис. 612 добою раніше, вилікувалися майже 24,9 млн.
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 48 тис., інфікованих - понад 35,7 млн осіб Фото: з вільних джерел

З початку пандемії COVID-19 в світі загальна кількість померлих від пов'язаних з коронавірусом захворювань станом на 8:00 за Києвом середи досягла 1 млн 48 тис. 742, збільшившись за добу на 5 тис. 681 людину, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американський університет Джонса Гопкінса.

За даними університету, на ранок вівторка кількість інфікованих у світі склала 35 млн 733 тис. 340 проти 35 млн 414 тис. 612 добою раніше, вилікувалися майже 24,9 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, кількість хворих з коронавірусом у світі з початку пандемії вже перевищила 36 млн на 46 тис.

До країн з 4 млн і понад зареєстрованими випадками коронавірусу ввійшли США, Індія і Бразилія.

У Сполучених Штатах виявлено 7 млн 500 тис. 964 заражених, померли 210 тис. 886 осіб, вилікувалися понад 2 млн 95 тис.

На другому місці за кількістю заражених залишається Індія, де, за даними Міністерства охорони здоров'я країни, на ранок середи зафіксовано 6 млн 757 тис. 131 хворих при 104 тис. 555 випадків летального результату і 5,74 млн одужалих.

У Бразилії кількість інфікованих досягла 4 млн 969 тис. 141, померли 147 тис. 494, вилікувані 4,43 млн.

За даними порталу Worldometer коефіцієнт смертності від коронавірусу в світі склав на ранок понеділка 135,3 на 1 млн жителів планети. У США на 1 млн населення померла 651 людина, Індії - 76, Бразилії - 693.

Нагадаємо, що 7 жовтня (станом на 9:00) в Україні 239 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 597 летальних, 105 970 пацієнтів одужали.

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07 10 2020 11:35
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