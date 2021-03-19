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В Італії танк під час навчань помилково поцілив у птахоферму

Прокурор Порденоне відкрив розслідування
В італійській провінції Порденоне танк, який брав участь у навчальних стрільбах помилково поцілив у птахоферму.
В Італії танк під час навчань помилково поцілив у птахоферму Фото: Getty Images

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Інцидент стався вчора вдень у муніципалітеті Віваро, але господарі ферми помітили величезну шкоду, завдану пострілом лише в п’ятницю вранці.

Велика кількість курей загинула в результаті пострілу та обвалення частини будівлі, в якій вони розміщувались.

Прокурор Порденоне відкрив розслідування. Танки, які брали участь у навчаннях - принаймні 4 - були вилучені.

Район, де знаходиться ферма, знаходиться на околиці міста.

Військові не помітили помилки відразу, бо постріл не дав вогню.

Під час розслідування доведеться з'ясувати, чому танк "Blindo centauro" стріляв у напрямку населеного центру, враховуючи те, що територія, зарезервована для стрільби, знаходиться в протилежному напрямку.

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19 03 2021 13:12
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