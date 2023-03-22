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ПОЛІТИКА

В Італії відбивають нову хвилю кібератак проросійських хакерів

22 березня 2023, 16:59
В Італії відбивають нову хвилю кібератак проросійських хакерів
Фото: espreso.tv
Пояснила атаку останніми новинами про те, що 20 українських військових пройшли в Італії навчання на системах ППО SAMP-T.

В Італії повідомили про нову хвилю кібератак проросійської хакерської групи, під ударом у тому числі опинилися кілька урядових структур.

Про це повідомляє ANSA.

Декілька італійських сайтів 22 березня зазнали атаки з боку проросійської хакерської групи noname057(16). Серед них - сторінки міністерства транспорту, Регуляторної служби з питань транспорту, Atac (Римське муніципальне агентство залізничного транспорту).

Фахівці з кіберполіції допомагають стримувати атаку, на цей час хакери на змогли завдати системам шкоди.  

У своєму Telegram група noname057(16) пояснила атаку останніми новинами про те, що 20 українських військових пройшли в Італії навчання на системах ППО SAMP-T, та що прем’єрка Джорджія Мелоні не бачить передумов для початку перемовин про завершення війни в Україні. 

Прокуратура Рима готується відкрити провадження у зв’язку з кібератаками, коли фахівці кіберполіції зберуть детальнішу інформацію про неї. 

Нагадаємо, ФРН і Україна провели спільну операцію проти хакерів.

Італіявійнакібератакарф тероризм

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