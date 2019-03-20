В Італії водій-сенегалець підпалив шкільний автобус разом з дітьми, - ФОТО, ВІДЕО

У результаті інциденту 14 осіб отруїлися димом, але загрози їхньому життю немає

В околицях Мілана водій викрав автобус, в якому їхало понад 50 школярів, протаранив на ньому кілька поліцейських машин, а потім підпалив його разом з дітьми всередині. Деяких з них він перед цим зв'язав.

За даними італійської поліції, перед тим, як підпалити автобус, водій сказав дітям: "Не виживе ніхто". Однак фактично жертв не було: діти зуміли звільнитися і вибратися з автобуса через задні вікна, які розбила поліція. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на ВВС.

За даними поліції, всього в результаті інциденту 14 осіб отруїлися димом, але загрози їхньому життю немає.

В автобусі були учні двох класів у супроводі кількох дорослих. Вони їхали зі школи в місті Вайлаті-ді-Крема в спортзал, але раптово автобус повернув не туди і попрямував по шосе в бік міланського аеропорту.

Після цього водій почав погрожувати пасажирам ножем. Один зі школярів зателефонував батькам, які звернулися до поліції.

Поліція спробувала перехопити автобус, але на це пішло багато часу. Водій неодноразово таранив поліцейські машини, але врешті-решт зупинився.



Фото: EPA/UPG

Місцеві ЗМІ повідомляють, що водій встиг облити автобус бензином і підпалити. Але поліцейські розбили заднє сткло і почали допомагати пасажирам вибратися до того, як він згорів.

Водій заарештований. Це 47-річний італієць сенегальського походження. Вчитель, який перебував в автобусі разом з дітьми, сказав журналістам, що водій часто висловлював невдоволення міграційною політикою Італії. Деякі ЗМІ повідомляють, що він вимагав "зупинити загибель людей в Середземному морі".



Фото: EPA/UPG

Прокуратура Мілана розслідує всі можливі версії. Зокрема, вона не виключає, що цей злочин можна кваліфікувати як акт тероризму.

Міністр внутрішніх справ від правої партії Маттео Сальвіні висловив невдоволення тим, що чоловікові довірили керувати шкільним автобусом, незважаючи на те, що в минулому у нього були затримання за кермування в нетверезому стані.

Нагадаємо, стрілянина у трамваї Ухтера сталася 18 березня о 10:45 за місцевим часом (11:45 за Києвом).

В результаті загинули 3 людей та 5 отримали поранення. Нападника затримали за кілька годин.