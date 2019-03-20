В Італії водій-сенегалець підпалив шкільний автобус разом з дітьми, - ФОТО, ВІДЕО
За даними італійської поліції, перед тим, як підпалити автобус, водій сказав дітям: "Не виживе ніхто". Однак фактично жертв не було: діти зуміли звільнитися і вибратися з автобуса через задні вікна, які розбила поліція. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на ВВС.
За даними поліції, всього в результаті інциденту 14 осіб отруїлися димом, але загрози їхньому життю немає.
В автобусі були учні двох класів у супроводі кількох дорослих. Вони їхали зі школи в місті Вайлаті-ді-Крема в спортзал, але раптово автобус повернув не туди і попрямував по шосе в бік міланського аеропорту.
Після цього водій почав погрожувати пасажирам ножем. Один зі школярів зателефонував батькам, які звернулися до поліції.
Поліція спробувала перехопити автобус, але на це пішло багато часу. Водій неодноразово таранив поліцейські машини, але врешті-решт зупинився.
Фото: EPA/UPG
Місцеві ЗМІ повідомляють, що водій встиг облити автобус бензином і підпалити. Але поліцейські розбили заднє сткло і почали допомагати пасажирам вибратися до того, як він згорів.
Водій заарештований. Це 47-річний італієць сенегальського походження. Вчитель, який перебував в автобусі разом з дітьми, сказав журналістам, що водій часто висловлював невдоволення міграційною політикою Італії. Деякі ЗМІ повідомляють, що він вимагав "зупинити загибель людей в Середземному морі".
Фото: EPA/UPG
Прокуратура Мілана розслідує всі можливі версії. Зокрема, вона не виключає, що цей злочин можна кваліфікувати як акт тероризму.
Міністр внутрішніх справ від правої партії Маттео Сальвіні висловив невдоволення тим, що чоловікові довірили керувати шкільним автобусом, незважаючи на те, що в минулому у нього були затримання за кермування в нетверезому стані.
Нагадаємо, стрілянина у трамваї Ухтера сталася 18 березня о 10:45 за місцевим часом (11:45 за Києвом).
В результаті загинули 3 людей та 5 отримали поранення. Нападника затримали за кілька годин.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"