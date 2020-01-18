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В Італії випадково знайшли картину Клімта, яку викрали 23 роки тому

Картина вважалася одним з найбільш розшукуваних творів мистецтва
В Італії випадково знайшли картину австрійського художника Густава Клімта, яку викрали у 1997 році.
В Італії випадково знайшли картину Клімта, яку викрали 23 роки тому Фото: з відкритих джерел

Про це пише The Guardian, повідомляє "Громадське".

Полотно "Портрет жінки", яке оцінюють у 60 млн євро, знайшли у дворі галереї сучасного мистецтва в італійському місті П’яченца, з якої вона і зникла 23 роки тому. Прибираючи плющ зі стіни, садівник виявив залізну панель, а за нею - тайник, в якому і зберігалася картина.

Фото: Twitter The Boston Globe

За версією поліції, грабіжники сховали картину в стіні, щоб повернутися за нею, коли про крадіжку забудуть, але щось пішло не за планом. 

"Портрет жінки»" - пізній шедевр художника. Картина вважалася одним з найбільш розшукуваних творів мистецтва. Експерти вже підтвердили, що це справді оригінал Клімта. 

Нагадаємо, що у німецький музей повернули п’ять картин, які викрали звідти 40 років тому.

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18 01 2020 12:41
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