В Італії випадково знайшли картину Клімта, яку викрали 23 роки тому
Про це пише The Guardian, повідомляє "Громадське".
Полотно "Портрет жінки", яке оцінюють у 60 млн євро, знайшли у дворі галереї сучасного мистецтва в італійському місті П’яченца, з якої вона і зникла 23 роки тому. Прибираючи плющ зі стіни, садівник виявив залізну панель, а за нею - тайник, в якому і зберігалася картина.
Фото: Twitter The Boston Globe
За версією поліції, грабіжники сховали картину в стіні, щоб повернутися за нею, коли про крадіжку забудуть, але щось пішло не за планом.
"Портрет жінки»" - пізній шедевр художника. Картина вважалася одним з найбільш розшукуваних творів мистецтва. Експерти вже підтвердили, що це справді оригінал Клімта.
Нагадаємо, що у німецький музей повернули п’ять картин, які викрали звідти 40 років тому.
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