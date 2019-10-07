В Італії випав град розміром з апельсин, постраждали 18 людей

Постраждали дістали забої голови і рани, їм накладають шви

В центральній Італії в районі узбережжя Адріатичного моря випав град розміром з апельсин.

Град випав у комуні Пескара в регіоні Абруццо. Через рани, завдані величезними градинами, 18 людей опинилися у лікарняному відділі невідкладної допомоги. В лікарні опинилася і вагітна жінка з пораненнями обличчя і голови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію ANSA.

Повідомляється, що постраждали дістали забої голови і рани, їм накладають шви.



Фото: ansa.it

В одній з лікарень Пескари при цьому через негоду склалася критична ситуація, оскільки водою залило перший поверх, через що всі операційні були змушені припинити роботу.

Також водою залило паркувальний майданчик з близько двома десятками автомобілів співробітників лікарні. Повідомляється, що рівень води на майданчику зараз складає 2 метри.

Окрім того, град завдав серйозних збитків і самому місту Пескара: пошкоджені автомобілі, вибите скло у вікнах, пробиті дахи будинків.

Від негоди зараз потерпають північний регіон Емілія-Романья, центральний Абруццо і область Марке.

Як повідомлялося, на півночі Італії пронісся ураган, який з корінням виривав дерева, знищив десятки автомобілів і завдав збитків приморським містечкам.

Метеорологи пояснюють збільшення екстремальних погодних явищ в Італії в цю пору року втратою природного захисту, яку надавав Азорський антициклон.

Нагадаємо, що 10 липня на Чорногірському хребті Українських Карпат випав сніг. Температура повітря опустилась до 3 градусів тепла.