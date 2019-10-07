У Карпатах посеред липня випав сніг

"Станом на 14:05 10.07.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг з дощем, вітер західний 7-8 м/с. Температура повітря 3°С"

10 липня на Чорногірському хребті Українських Карпат випав сніг. Температура повітря опустилась до 3 градусів тепла.

"Станом на 14:05 10.07.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг з дощем, вітер західний 7-8 м/с. Температура повітря 3°С", - повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Зазначається, що за декілька годин до того, як на горі Піп Іван (Чорногірський) випав сніг, температура повітря була на 3 градуси вищою, однак згодом погода змінилася.

Зазначимо, що пост рятувальників знаходиться на вершині гори Піп Іван, висота якої складає 2020 метрів над рівнем моря, у будівлі старої польської обсерваторії. Температура на такій висоті приблизно на 12 градусів нижча за температуру на рівнині.

Нагадаємо, що за даними супутникового агентства ЄС, червень став найгарячішим місяцем, який коли-небудь було зафіксовано на Землі.

Через рекордно високу температуру повітря в Європі, за даними на суботу, 29 червня, померли вісім осіб. З них четверо у Франції, двоє в Іспанії, ще двоє - в Італії.