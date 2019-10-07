В Італії закрили найбільший табір для біженців у Європі

Найбільший в Європі табір для біженців, розташований на острові Сицилія, офіційно закрили 9 липня 2019 року

Міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні взяв участь у закритті табору, в якому на піку було розташовано більше 4000 чоловік.

Італія є основним пунктом у маршруті мігрантів, які перетинають Середземне море з Північної Африки до Європи. У 2018 році уряд Італії закрив порти для кораблів з мігрантами, повідомляє ВВС.

"Хоча кількість мігрантів, котрі прибули на територію Італії різко скоротилася від 181 тисячі осіб у 2016 році до 3071 у 2019 році, частка загиблих і зниклих безвісти зросла до 667 осіб", — йдеться в повідомленні.

Чотирирічна місія ЄС з патрулювання Середземного моря, яка почалась у 2015 році та якій приписують порятунок тисячів мігрантів, призупиняється наприкінці вересня 2019 року. Зокрема через розбіжності з Італією з приводу місця, куди повинні висаджувати врятованих мігрантів.

Нагадаємо, кількість переміщених осіб у 2018 році сягнула рекордних 70.8 млн: це майже на 2 млн більше, ніж у 2017-му. З них понад 40 млн - внутрішньо переміщені особи. Найбільше серед біженців та шукачів притулку сирійців — щонайменше 13 млн людей.

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