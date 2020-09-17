В Італії запустили "авіарейси, вільні від коронавірусу"
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС, передає Економічна правда.
Випробувати нову систему хочуть на двох із семи щоденних рейсів з Риму до Мілану - їх зарезервують виключно для пасажирів, які на посадці нададуть довідку про негативний тест на коронавірус.
Тест можливо буде здати у медблоці, обладнаному в аеропорту - і отримати результата за 30 хвилин, або ж у будь-якій сертифікованій лабораторії не раніше як за 72 години до подорожі.
Перші "рейси без коронавірусу" вже відбулися.
"Мені здається, так краще, ніж заходити на борт, не знаючи, чи здорові люди поряд. Це швидко - я прибула в аеропорт лише за дві години до польоту. І так я почуваюся безпечніше, навіть якщо пасажири поруч у масках", - розповіла репортерам одна з пасажирок.
Якщо система виявиться дієвою і почне користуватися попитом, її розширять на інші маршрути і сподіваються таким чином прискорити "одужання" авіагалузі після кризи, зумовленої пандемією.
Нагадаємо, що 17 вересня в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало.
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