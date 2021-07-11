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В Італії засудили перших 70 мафіозі у судовому процесі сторіччя

Загалом суддя Клаудіо Паріс ухвалив 91 вирок, з яких 70 були обвинувальними
Італійський суд виніс перші вироки 70 членам "Ндрангети", наймогутнішого мафіозного угруповання країни, в рамках масштабного процесу проти мафіозі.
В Італії засудили перших 70 мафіозі у судовому процесі сторіччя Фото: gettyimages.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Загалом суддя Клаудіо Паріс ухвалив 91 вирок, з яких 70 були обвинувальними.

Зокрема, шестеро мафіозі отримали максимальні терміни позбавлення волі, на яких наполягала прокуратура, а саме 20 років ув’язнення. Серед засуджених 62-річний Паскуале Галлоне, який вважається правою рукою босів "Ндрангети", Луїджу Макусо та Грегоріо Ніглії.

Ще 21 людина була виправдана.

Як повідомляв Укрінформ, у січні цього року стало відомо, що сотні членів "Ндрангети", наймогутнішого мафіозного угруповання Італії, постануть перед судом у регіоні Калабрія в рамках найбільшого протягом останніх трьох десятиліть судового процесу.

Сам суд над злочинною організацією та її учасниками, серед яких - політики, державні службовці, поліцейські та так звані "білі комірці", триватиме понад два роки.

У судовому процесі є 355 обвинувачених, понад 900 свідків та 400 адвокатів. Також будуть присутні безпрецедентні 58 державних свідків, готових порушити кодекс мовчання та розкрити секрети клану. Судовий процес проходитиме в спеціально обладнаному приміщенні в Калабрії.

Звинувачення включають участь у мафіозних групах, вбивство та замах на вбивство, незаконний обіг наркотиків, здирництво, лихварство, розголошення службових таємниць, зловживання службовим становищем, зберігання вкрадених товарів та відмивання грошей.

Нагадаємо, що Національна поліція Іспанії у співпраці з італійськими колегами і Європолом розкрила злочинну групу, яка лиш за останній рік викрала близько 10 млн євро; затримали понад 100 підозрюваних.

 
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07 11 2021 12:08
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