В Італії засудили перших 70 мафіозі у судовому процесі сторіччя
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
Загалом суддя Клаудіо Паріс ухвалив 91 вирок, з яких 70 були обвинувальними.
Зокрема, шестеро мафіозі отримали максимальні терміни позбавлення волі, на яких наполягала прокуратура, а саме 20 років ув’язнення. Серед засуджених 62-річний Паскуале Галлоне, який вважається правою рукою босів "Ндрангети", Луїджу Макусо та Грегоріо Ніглії.
Ще 21 людина була виправдана.
Як повідомляв Укрінформ, у січні цього року стало відомо, що сотні членів "Ндрангети", наймогутнішого мафіозного угруповання Італії, постануть перед судом у регіоні Калабрія в рамках найбільшого протягом останніх трьох десятиліть судового процесу.
Сам суд над злочинною організацією та її учасниками, серед яких - політики, державні службовці, поліцейські та так звані "білі комірці", триватиме понад два роки.
У судовому процесі є 355 обвинувачених, понад 900 свідків та 400 адвокатів. Також будуть присутні безпрецедентні 58 державних свідків, готових порушити кодекс мовчання та розкрити секрети клану. Судовий процес проходитиме в спеціально обладнаному приміщенні в Калабрії.
Звинувачення включають участь у мафіозних групах, вбивство та замах на вбивство, незаконний обіг наркотиків, здирництво, лихварство, розголошення службових таємниць, зловживання службовим становищем, зберігання вкрадених товарів та відмивання грошей.
Нагадаємо, що Національна поліція Іспанії у співпраці з італійськими колегами і Європолом розкрила злочинну групу, яка лиш за останній рік викрала близько 10 млн євро; затримали понад 100 підозрюваних.
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