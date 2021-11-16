CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІталійські правоохоронці затримали у вівторок, 16 листопада, понад сотню людей в рамках розслідування провадження проти великого мафіозного угрупування "Ндрангета".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії затримали понад сотню мафіозі
Прокурори вже висунули затриманим підозри, зокрема, у вимаганні, незаконному зберіганні зброї, торгівлі наркотиками, виробництві та збуті наркотиків, податковому шахрайстві та корупції
Фото: italy24news
Про це повідомляє ANSA.
Спецоперації відбулися у трьох італійських регіонах – Калабрії, Тоскані та Ломбардії. Йдеться про членів клану "Моле" угрупування "Ндрангета".
Прокурори вже висунули затриманим підозри, зокрема, у вимаганні, незаконному зберіганні зброї, торгівлі наркотиками, виробництві та збуті наркотиків, податковому шахрайстві та корупції.
Міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламоргезе вже схвально оцінила дії правоохоронців під час проведення "масштабної операції".
Як повідомлялося, у жовтні італійська поліція затримала 63-х осіб, які допомагали мафіозі клану "Касалесі" угрупування "Каморра" відмивати гроші у великих розмірах.
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16 11 2021 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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