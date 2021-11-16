В Італії затримали понад сотню мафіозі Прокурори вже висунули затриманим підозри, зокрема, у вимаганні, незаконному зберіганні зброї, торгівлі наркотиками, виробництві та збуті наркотиків, податковому шахрайстві та корупції

Італійські правоохоронці затримали у вівторок, 16 листопада, понад сотню людей в рамках розслідування провадження проти великого мафіозного угрупування "Ндрангета".

Фото: italy24news

Про це повідомляє ANSA. Спецоперації відбулися у трьох італійських регіонах – Калабрії, Тоскані та Ломбардії. Йдеться про членів клану "Моле" угрупування "Ндрангета". Прокурори вже висунули затриманим підозри, зокрема, у вимаганні, незаконному зберіганні зброї, торгівлі наркотиками, виробництві та збуті наркотиків, податковому шахрайстві та корупції. Міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламоргезе вже схвально оцінила дії правоохоронців під час проведення "масштабної операції". Як повідомлялося, у жовтні італійська поліція затримала 63-х осіб, які допомагали мафіозі клану "Касалесі" угрупування "Каморра" відмивати гроші у великих розмірах. Читайте також: В Італії засудили перших 70 мафіозі у судовому процесі сторіччя

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