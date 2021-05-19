В Італії знайшли залишки міста, яке "затонуло" 60 років тому Єдина споруда, що залишилася донині, - дзвіниця церкви Святої Анни

На півночі Італії під час ремонту водосховища тимчасово знизили рівень води у штучному озері Резія та виявили рештки міста Курон, розташованого раніше на цій території.

Фото: ANSA

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA. Озеро Резія утворилося у 1950-х роках, коли було вирішено побудувати водосховище з двома прилеглими озерами. Тоді старе місто Курон з його 163 будинками було затоплено для будівництва водосховища. Єдина споруда, що залишилася донині, - дзвіниця церкви Святої Анни.

Фото: ANSA

Фото: ANSA Зараз озеро Резія відоме завдяки дзвіниці церкви, що визирає серед крижаного покрову взимку. Історія про затоплене місто лягла в основу роману "Resto qui" (Я залишаюсь) Марко Бальзано та серіалу "Curon" ("Курон"), що вийшов на Netflix. Читайте також: На Корсиці знайшли пізньоримські поховання в амфорах

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