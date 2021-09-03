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В італійській Флоренції з’явився пам’ятник Тарасу Шевченку

Церемонію відкриття приурочили до дня народження Шевченка. На ній був присутній і мер Києва Віталій Кличко
У Флоренції 9 березня відкрили пам’ятник українському поету й художнику Тарасу Шевченку.
В італійській Флоренції з’явився пам’ятник Тарасу Шевченку Фото: young-teacher.com.ua

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сторінку посольства України в Італії.

Пам’ятник розташований у саду флорентійської Biblioteca delle Oblate - однієї з найбільших бібліотек у центрі міста, поруч зі всесвітньо відомим собором Санта-Марія-дель-Фйоре.

Автор скульптури - Олег Пінчук, виготовлена вона з бронзи.

Фото: Європейська правда

Церемонію відкриття приурочили до дня народження Шевченка. На ній був присутній і мер Києва Віталій Кличко.

Фото: Європейська правда

У посольстві зазначили, що пам’ятник з’явився завдяки проєкту культурної співпраці. Згідно з ним, у 2015 році у Києві на Володимирській гірці відкрили пам’ятник видатному італійському поету Данте Аліг'єрі, а у Флоренції мав з’явитися пам’ятник Шевченку. 

Нагадаємо, що пам’ятник Шевченку встановлять у центрі Флоренції

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09 03 2021 15:13
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