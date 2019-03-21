В Івано-Франківську п’яний з автоматом погрожував відкрити вогонь
П’яного з автоматом на вулиці Галицькій близько 23:00 помітили перехожі і викликали правоохоронців, про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції у Facebook.
"Екіпажі патрульної поліції почали обстежувати двори. Навпроти патрульних вийшов чоловік з предметом, схожим на автомат. Його попередили про можливість застосування вогнепальної зброї, після чого невідомий поклав зброю на землю", - йдеться в повідомленні.
Хуліганом виявився 38-річний мешканець села Крихівці. Він блукав вулицями з самозарядною рушницею Сайга-410К, розробленою на базі автомата Калашникова.
Фото:Facebook
"Дозволу на зброю чоловік не мав. Спочатку він зізнався, що мав намір з кимось поквитатися за допомогою рушниці, та потім змінив пояснення. Мовляв, Сайга не його і він взагалі не розуміє, що відбувається", - йдеться в повідомленні.
Фото:Facebook
Для з'ясування всіх обставин справи патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Триває перевірка.
Нагадаємо, що у Вінницькій області пасажир автомобіля з литовською реєстрацією стріляв у поліцейських, після того як ті виявили в водія патрони.
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