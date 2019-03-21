Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Івано-Франківську п’яний з автоматом погрожував відкрити вогонь

Хуліганом виявився 38-річний мешканець села Крихівці
В Івано-Франківську поліцейські затримали нетверезого чоловіка, яких ходив вулицями зі зброєю в руках і погрожував, що стрілятиме.
В Івано-Франківську п’яний з автоматом погрожував відкрити вогонь Фото: Патрульна поліція

П’яного з автоматом на вулиці Галицькій близько 23:00 помітили перехожі і викликали правоохоронців, про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції у Facebook.

"Екіпажі патрульної поліції почали обстежувати двори. Навпроти патрульних вийшов чоловік з предметом, схожим на автомат. Його попередили про можливість застосування вогнепальної зброї, після чого невідомий поклав зброю на землю", - йдеться в повідомленні.  

Хуліганом виявився 38-річний мешканець села Крихівці. Він блукав вулицями з самозарядною рушницею Сайга-410К, розробленою на базі автомата Калашникова. 


Фото:Facebook

"Дозволу на зброю чоловік не мав. Спочатку він зізнався, що мав намір з кимось поквитатися за допомогою рушниці, та потім змінив пояснення. Мовляв, Сайга не його і він взагалі не розуміє, що відбувається", - йдеться в повідомленні.


Фото:Facebook

Для з'ясування всіх обставин справи патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Триває перевірка.

Нагадаємо, що у Вінницькій області пасажир автомобіля з литовською реєстрацією стріляв у поліцейських, після того як ті виявили в водія патрони.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2019 11:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.