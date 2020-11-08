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В Івано-Франківську учні повернуться до шкіл незалежно від рішень уряду - мер

Марцінків повідомив, що в школах наносять спеціальні розмітки руху, облаштовують місця для скринінгу температури і закуповують дезінфектори
"Ми дбаємо за здоров’я дітей, але і дбаємо за належну освіту! Уряд змінює умови щодня, але ми ставимо ціль - створити всі можливі умови та розпочати навчання і повноцінне життя з 1 вересня", - наголосив міський голова Руслан Марцінків.
В Івано-Франківську учні повернуться до шкіл незалежно від рішень уряду - мер Фото: pixabay.com

У Івано-Франківську триває підготовка шкіл до повернення дітей до очного навчання з 1 вересня, заявив міський голова Руслан Марцінків.

"Незалежно від рішень уряду та поділів на зони карантину, постійних змін і роз'яснень - діти 1 вересня йдуть до школи!" ,- написав він у соцмережі Facebook у вівторок.

Марцінків повідомив, що в школах наносять спеціальні розмітки руху, облаштовують місця для скринінгу температури і закуповують дезінфектори.

"Ми дбаємо за здоров’я дітей, але і дбаємо за належну освіту! Уряд змінює умови щодня, але ми ставимо ціль - створити всі можливі умови та розпочати навчання і повноцінне життя з 1 вересня", - наголосив він.

Як повідомлялося, епідемічна ситуація в Івано-Франківській області не відповідає критеріям для послаблення карантину, відсоток виявлення захворювання вище за встановлене значення в 11%.

За добу в Івано-Франківській області зафіксовано 114 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті й 83 - одужання, нині хворіють 3 467 осіб.

Нагадаємо, що дев'ять областей України не готові до послаблення карантину

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11 08 2020 16:42
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