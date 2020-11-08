CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЕпідемічна ситуація в дев'яти областях України залишається такою, що карантин в них послаблювати не можливо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дев'ять областей України не готові до послаблення карантину
У Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській та Чернівецькій областях забагато виявлень нових випадків коронавірусу у населення
Фото: Центр громадського здоров'я
Джерело: сайт Міністерства охорони здоров'я, пише "Українська правда".
Деталі: У Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській та Чернівецькій областях забагато виявлень нових випадків коронавірусу у населення.
В Одеській та Сумській областях перевищує норму показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19.
А на Львівщині завелика завантаженість ліжок у лікарнях.
Фото: МОЗ
Нагадаємо, що станом на 9:00 11 серпня в Україні зафіксовано 1 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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11 08 2020 13:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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