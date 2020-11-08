Дев'ять областей України не готові до послаблення карантину У Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській та Чернівецькій областях забагато виявлень нових випадків коронавірусу у населення

Епідемічна ситуація в дев'яти областях України залишається такою, що карантин в них послаблювати не можливо.

Фото: Центр громадського здоров'я

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров'я, пише "Українська правда". Деталі: У Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській та Чернівецькій областях забагато виявлень нових випадків коронавірусу у населення. В Одеській та Сумській областях перевищує норму показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19. А на Львівщині завелика завантаженість ліжок у лікарнях. Фото: МОЗ Нагадаємо, що станом на 9:00 11 серпня в Україні зафіксовано 1 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

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