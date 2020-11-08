В Україні зафіксовано 1 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 575 пацієнтів

11 серпня (станом на 9:00) в Україні 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 951 летальний, 44 934 пацієнти одужало.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 3 002 випадки; Волинська область - 4 375 випадків; Дніпропетровська область - 1 571 випадок; Донецька область - 982 випадки; Житомирська область - 2 178 випадків; Закарпатська область - 5 875 випадків; Запорізька область - 959 випадків; Івано-Франківська область - 5 911 випадків; Кіровоградська область - 725 випадків; м. Київ - 9 687 випадків; Київська область - 4 239 випадків; Львівська область - 11 142 випадки; Луганська область - 157 випадків; Миколаївська область - 729 випадків; Одеська область - 4 364 випадки; Полтавська область - 503 випадки; Рівненська область - 7 018 випадків; Сумська область - 702 випадки; Тернопільська область - 3 375 випадків; Харківська область - 5 030 випадків; Херсонська область - 271 випадок; Хмельницька область - 1376 випадків; Чернівецька область - 6 867 випадків; Черкаська область - 1 039 випадків; Чернігівська область - 1 038 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 серпня 2020 року до Центру надійшло 1537 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 138 695 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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