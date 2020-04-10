В Ізраїлі - масові протести проти уряду Нетаньягу

У суботу в Ізраїлі відбулися масові акції протесту проти уряду прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу.

За даними організаторів, під час акції у Тель-Авіві відбулися сутички демонстрантів з поліцією, було затримано понад 20 осіб.Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Після прийняття цього тижня закону, що обмежує право на вуличні демонстрації під час пандемії коронавірусу, по всьому Ізраїлю проводяться численні акції протесту проти уряду Нетаньягу.

Нові надзвичайні заходи забороняють ізраїльтянам протестувати на відстані більше кілометра від своїх домівок.

Схвалення обмежень фактично унеможливлює щотижневі демонстрації біля офіційної резиденції прем'єр-міністра Нетаньягу в Єрусалимі,що відбуваються зокрема, через обвинувачення у провальній боротьбі з пандемією.

Поряд з меншими акціями протесту, що проводились по всій країні, кілька сотень людей зібралися на площі Рабіна в Тель-Авіві.

"Чорні прапори" - одна з груп, що очолюють акції протесту проти Нетаньягу, звинувачує уряд в одержимості демонстраціями, замість зосередження на боротьбі з пандемією хвороби COVID-19.

Як повідомлялося, міністр туризму Ізраїлю Асаф Замір пішов у відставку через закон, що обмежує можливість проведення протестів.



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