Посольство Ізраїлю у США заявило, що кількість загиблих через напад угрупування Хамас на Ізраїль наразі складає 998 осіб.

Про це посольство написало в X (Twitter).

"Наразі відомо про 998 загиблих і щонайменше 3418 поранених", - йдеться в дописі.

Проте інші ЗМІ пішуть, що кількість загиблих перевищила тисячу.

Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.