В Ізраїлі через атаку Хамасу загинуло майже 1000 людей
10 жовтня 2023, 19:07
Фото: з вільного доступу
Посольство Ізраїлю у США заявило, що кількість загиблих через напад угрупування Хамас на Ізраїль наразі складає 998 осіб.
Про це посольство написало в X (Twitter).
"Наразі відомо про 998 загиблих і щонайменше 3418 поранених", - йдеться в дописі.
Проте інші ЗМІ пішуть, що кількість загиблих перевищила тисячу.
Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.