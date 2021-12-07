В Ізраїлі гей-парам і самотнім чоловікам дозволили мати дітей від сурогатних матерів

ЛГБТ-спільнота вже привітала це рішення суду

Верховний суд Ізраїлю у неділю, 11 липня, ухвалив рішення, згідно з яким одностатевим парам і самотнім чоловікам дозволяється скористатися сурогатним материнством.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Раніше в Ізраїлі послуги сурогатних матерів були доступні лише гетеросексуальним парам і самотнім жінкам.

Однак у Верховному суді назвали чинні закони щодо сурогатного материнства такими, що "непропорційно порушують право на рівність й право на батьківство одностатевих пар та є незаконними".

Згідно з рішенням суду, впродовж наступних шести місяців парламент має усунути ці правові обмеження.

ЛГБТ-спільнота вже привітала це рішення суду.

Позов про надання одностатевим парам дозволу на користування послугами сурогатного материнства був поданий до Верховного суду Ізраїлю у 2010 році.