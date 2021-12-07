CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховний суд Ізраїлю у неділю, 11 липня, ухвалив рішення, згідно з яким одностатевим парам і самотнім чоловікам дозволяється скористатися сурогатним материнством.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ізраїлі гей-парам і самотнім чоловікам дозволили мати дітей від сурогатних матерів
ЛГБТ-спільнота вже привітала це рішення суду
Фото: Miriam Alster/Flash90
Про це повідомляє The Times of Israel.
Раніше в Ізраїлі послуги сурогатних матерів були доступні лише гетеросексуальним парам і самотнім жінкам.
Однак у Верховному суді назвали чинні закони щодо сурогатного материнства такими, що "непропорційно порушують право на рівність й право на батьківство одностатевих пар та є незаконними".
Згідно з рішенням суду, впродовж наступних шести місяців парламент має усунути ці правові обмеження.
ЛГБТ-спільнота вже привітала це рішення суду.
Позов про надання одностатевим парам дозволу на користування послугами сурогатного материнства був поданий до Верховного суду Ізраїлю у 2010 році.
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12 07 2021 14:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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