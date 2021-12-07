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В Ізраїлі гей-парам і самотнім чоловікам дозволили мати дітей від сурогатних матерів

ЛГБТ-спільнота вже привітала це рішення суду
Верховний суд Ізраїлю у неділю, 11 липня, ухвалив рішення, згідно з яким одностатевим парам і самотнім чоловікам дозволяється скористатися сурогатним материнством.
В Ізраїлі гей-парам і самотнім чоловікам дозволили мати дітей від сурогатних матерів Фото: Miriam Alster/Flash90
Про це повідомляє The Times of Israel.
 
Раніше в Ізраїлі послуги сурогатних матерів були доступні лише гетеросексуальним парам і самотнім жінкам.
 
Однак у Верховному суді назвали чинні закони щодо сурогатного материнства такими, що "непропорційно порушують право на рівність й право на батьківство одностатевих пар та є незаконними".
 
Згідно з рішенням суду, впродовж наступних шести місяців парламент має усунути ці правові обмеження.
 
ЛГБТ-спільнота вже привітала це рішення суду.
 
Позов про надання одностатевим парам дозволу на користування послугами сурогатного материнства був поданий до Верховного суду Ізраїлю у 2010 році.
 
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12 07 2021 14:35
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