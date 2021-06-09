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В Ізраїлі хірурги вперше розділили сіамських близнюків

Підготовка також включала створення 3D-моделі близнюків у віртуальній реальності. На щастя, усе пройшло, як ми і сподівалися
В Ізраїлі провели рідкісну та першу в країні операцію з розділення сіамських близнюків, які народилися зі зрощеними потилицями.
В Ізраїлі хірурги вперше розділили сіамських близнюків Фото: SOROKA MEDICAL CENTRE
Про це повідомляє  ВВС.
 
12-годинна операція проходила у Медичному центрі Сорока у місті Беер-Шева. В ній взяли участь ізраїльські спеціалісти та фахівці з-за кордону.
 
Як зазначається, дівчатка-близнюки народилися у серпні 2020 року.
 
Підготовка до операції, яка включала пересадку скальпу обом пацієнткам, тривала місяці. Протягом цього часу дівчаткам вставляли в голову надувні силіконові мішки, які періодично розширювалися, щоб розтягнути шкіру. Потім цю шкіру використовували, щоб закрити їх голови після реконструкції черепів.
 
"Підготовка також включала створення 3D-моделі близнюків у віртуальній реальності. На щастя, усе пройшло, як ми і сподівалися", — зазначив головний нейрохірург центру Міккі Гідеон.
 
Зараз обидві пацієнтки почуваються добре і вже можуть дихати та їсти самотужки. Очікується, що після розділення дівчатка зможуть вести повноцінний спосіб життя.
 
Подібна операція проводилася у світі 20 разів, в Ізраїлі — уперше.
 
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06 09 2021 12:24
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