В Ізраїлі хірурги вперше розділили сіамських близнюків

Підготовка також включала створення 3D-моделі близнюків у віртуальній реальності. На щастя, усе пройшло, як ми і сподівалися

В Ізраїлі провели рідкісну та першу в країні операцію з розділення сіамських близнюків, які народилися зі зрощеними потилицями.

12-годинна операція проходила у Медичному центрі Сорока у місті Беер-Шева. В ній взяли участь ізраїльські спеціалісти та фахівці з-за кордону.

Як зазначається, дівчатка-близнюки народилися у серпні 2020 року.

Підготовка до операції, яка включала пересадку скальпу обом пацієнткам, тривала місяці. Протягом цього часу дівчаткам вставляли в голову надувні силіконові мішки, які періодично розширювалися, щоб розтягнути шкіру. Потім цю шкіру використовували, щоб закрити їх голови після реконструкції черепів.

"Підготовка також включала створення 3D-моделі близнюків у віртуальній реальності. На щастя, усе пройшло, як ми і сподівалися", — зазначив головний нейрохірург центру Міккі Гідеон.

Зараз обидві пацієнтки почуваються добре і вже можуть дихати та їсти самотужки. Очікується, що після розділення дівчатка зможуть вести повноцінний спосіб життя.

Подібна операція проводилася у світі 20 разів, в Ізраїлі — уперше.