ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Ізраїлі провели рідкісну та першу в країні операцію з розділення сіамських близнюків, які народилися зі зрощеними потилицями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ізраїлі хірурги вперше розділили сіамських близнюків
Підготовка також включала створення 3D-моделі близнюків у віртуальній реальності. На щастя, усе пройшло, як ми і сподівалися
Фото: SOROKA MEDICAL CENTRE
Про це повідомляє ВВС.
12-годинна операція проходила у Медичному центрі Сорока у місті Беер-Шева. В ній взяли участь ізраїльські спеціалісти та фахівці з-за кордону.
Як зазначається, дівчатка-близнюки народилися у серпні 2020 року.
Підготовка до операції, яка включала пересадку скальпу обом пацієнткам, тривала місяці. Протягом цього часу дівчаткам вставляли в голову надувні силіконові мішки, які періодично розширювалися, щоб розтягнути шкіру. Потім цю шкіру використовували, щоб закрити їх голови після реконструкції черепів.
"Підготовка також включала створення 3D-моделі близнюків у віртуальній реальності. На щастя, усе пройшло, як ми і сподівалися", — зазначив головний нейрохірург центру Міккі Гідеон.
Зараз обидві пацієнтки почуваються добре і вже можуть дихати та їсти самотужки. Очікується, що після розділення дівчатка зможуть вести повноцінний спосіб життя.
Подібна операція проводилася у світі 20 разів, в Ізраїлі — уперше.
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