У Нідерландах робот вперше провів мікрохірургічну операцію людині
Про це повідомляє видання New Atlas, повідомляє "Громадське".
Так, робот управляється хірургом, але переводить рухи рук в більш точні дії механізмів.
З огляду на делікатний характер процесу, тільки невелика кількість хірургів наразі здатні виконувати такі операції. Ідея стартапу Microsure полягає в тому, щоб зробити процедуру безпечнішою і легко контрольованою, усунувши такі фактори, як тремтіння рук або інші тонкі рухи людини.
"Мікроконтроль дозволяє нам бути дуже точними в наших рухах під час операції. Робот дозволяє нам працювати на крихітних лімфатичних кровоносних судинах, отримуючи найкращі результати для цих складних і виснажливих процедур", - говорить пластичний хірург з медичного центру Університету Маастрихта Шан Шань Цю Шао.
Нову систему успішно випробували за участі 20 доброволиць. Остаточні підсумки проведених операцій вчені підвели через 3,5 місяці, коли всі пацієнтки вже відновилися. Медики відзначили, що якість швів, зроблених Musa, було не гірше, ніж у досвідчених хірургів.
Високоточна форма хірургії, відома як супермікрохірургія, є відносно новим медичним методом та використовується для з'єднання ультратонких кровоносних і лімфатичних судин, а одним з її основних застосувань є боротьба з лімфедемою, яка зазвичай виникає після лікування раку молочної залози і призводить до набряку.
Нагадаємо, що у 2020 році в Україні побудують 200 центрів екстреної медицини.
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