В Ізраїлі масштабні пожежі через обстріл з Лівану

На півночі Ізраїлю більше 13 годин вирують масштабні пожежі через атаку ракет і безпілотників з Лівану.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

Ізраїльські пожежники кажуть, що понад 30 пожежних команд наразі борються з вогнем, який вирує на півночі.

В заяві пожежного департаменту йдеться про те, що зараз немає загрози для життя людей чи будинків, і додається, що вони "наполегливо працюють, щоб захистити громади та майно".

Пожежна служба каже, що вогонь вирує понад 13 годин, відзначаючи при цьому сильну спеку, яка зараз охоплює територію.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що надає допомогу в гасінні пожежі, і що шестеро резервістів отримали легкі травми через вдихання диму, який доставили до лікарні.

Раніше ми писали, що Ізраїль може призупинити війну з Хамас на 42 дні.