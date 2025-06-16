В Ізраїлі назвали число жертв від початку ударів Ірану
Щонайменше 24 людей загинуло та більше 500 поранено з моменту початку ударів Ірану по їзраїльських містах.
Про це повідомив радник канцелярії ізраїльського прем'єра Дмитро Гендельман у Тelegram-каналі.
"Від початку масованої іранської атаки по Ізраїлю було випущено понад 370 балістичних ракет", - йдеться в дописі.
Радник зазначив, що 10 поранених - у важкому стані, ще 36 в у стані середньої тяжкості.
Гендельман і додав, що ці дані не включають сотні безпілотників, випущених у бік Ізраїлю.
На сьогодні в Ізраїлі виявлено 30 точок падіння ракет.
Також ізраїльські медіа пишуть, що лише 5-10% балістичних ракет Ірану пробиваються через систему ППО.
За даними армії Ізраїлю, ефективність перехоплення становить 80-90%.
Ми також писали, що Ізраїль знищив третину ракетних установок Ірану за одну ніч.