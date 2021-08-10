В Ізраїлі одночасно звільнилися майже три тисячі лікарів

Причиною цього кроку стала відмова уряду скоротити максимальну тривалість чергування для усіх лікарів-інтернів з 26 до 18 годин

В Ізраїлі понад 2 500 лікарів-інтернів масово звільнилися сьогодні на знак протесту проти 26-годинної зміни, яку вони змушені працювати.

Про це повідомляє The Times of Israel

Причиною цього кроку стала відмова уряду скоротити максимальну тривалість чергування для усіх лікарів-інтернів з 26 до 18 годин.

Масове звільнення відбулося за день після того, як стажери відхилили пропозицію уряду про поступове скорочення робочих годин з 26 до 18 годин до 2026 року, й лише у 10 лікарнях у віддалених районах.

Уряд пообіцяв, що після завершення пілотної програми у 10 віддалених лікарнях скорочення годин згодом пошириться на усі лікарні країни, але лише за умови, що вдасться знайти необхідний бюджет, і якщо комітет, створений для вивчення цього питання, не виявить погіршення рівня надання медичної допомоги.

Ізраїльські посадовці висловлюють побоювання, що масове звільнення лікарів-інтернів може створити проблеми з наданням медичної допомоги в країні.