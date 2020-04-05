ЗДОРОВ'Я ВІДЕОМи часто скаржимося, що втомилися сидіти вдома, носити маски, що маємо відмовитися від розваг на період карантину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ опублікувало зворушливе відео-мотиватор
#ПідтримуюЛікарів #ПідтримуюМедиків #ЗалишайтесяВдома
Кожного дня тисячі медиків працюють у складних умовах. Ризикуючи власним здоров’ям, вони рятують інші життя. Цілодобово у захисних костюмах та окулярах, забуваючи про втому та власні тривоги. Вони не нарікають і не зупиняються.
Допоможіть медикам! Побудьте вдома ще трохи, щоб усі ми скоріше могли дихати вільно, обійматися і робити все те, за чим так скучили.
Нагадаємо, що медичний персонал Київської міської клінічної лікарні №8 Оболонського району вийшов на протест і відмовляється працювати за зарплату в розмірі 3-5 тисяч гривень в умовах поширення коронавірусу.
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