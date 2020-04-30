Столичні медики оголосили бойкот через низьку зарплату під час епідемії, Кличко пообіцяв доплати

"Наскільки ви знаєте, з 1 квітня всі медзаклади країни отримують гроші — в тому числі на виплату зарплати співробітникам — з державного, а не з міських бюджетів"

Медичний персонал Київської міської клінічної лікарні №8 Оболонського району вийшов на протест і відмовляється працювати за зарплату в розмірі 3-5 тисяч гривень в умовах поширення коронавірусу.

Цю інформацію hromadske підтвердили у приймальній лікарні. Там уточнили, що участь у протесті взяли переважно медсестри та санітарки, а лікарів серед них не було. Додають, що «вже всі порозходилися».

На сторінці «Життя Мінського масиву — Оболонський район» у Facebook зазначають, що медики отримали зарплати за квітень, розраховуючи на доплати за роботу з інфікованими.

Натомість, як повідомляють, вони отримали на 30-40% менші зарплати, ніж до епідемії. Медсестри отримали 4-5 тисяч гривень, молодші сестри — 3-4 тисячі гривень, лікарі — від 6 до 9 тисяч. Це підтверджують прикріплені розрахункові листи за квітень 2020-го.

Додають також, що два відділення оголосили про відмову працювати в таких умовах і з такою оплатою. Ще кілька відділень готується страйкувати.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 30 квітня повідомив, що на доплати медикам виділять майже 900 мільйонів гривень. Він запевнив, що столична влада зараз шукає можливості для допомоги медпрацівникам.

«Наскільки ви знаєте, з 1 квітня всі медзаклади країни отримують гроші — в тому числі на виплату зарплати співробітникам — з державного, а не з міських бюджетів. Це, нагадаю, — медична реформа. Київ віднайшов і виділив із міського бюджету гроші на доплати медикам майже 900 мільйонів гривень», — сказав Кличко.

За його словами, за квітень медпрацівники комунальних некомерційних підприємств столиці, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) допомогу, отримають додаткові виплати пропорційно відпрацьованому часу за умови повної зайнятості.

Для лікарів сума нарахувань становить 4 тисячі гривень, для медичних сестер — 3 тисячі, для молодшого медичного персоналу — 1 тисячу гривень.

«Лікарі ж, які працюють з пацієнтами з підозрою та хворими на коронавірус, отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату у розмірі дев'яти посадових окладів. Таким чином, лікарі за березень отримали загалом від 30 до 50 тисяч гривень зарплати, медсестри — 25-30 тисяч і молодший медичний персонал — 20-25 тисяч гривень. Таку ж зарплату вони отримають і за квітень», — додав Кличко.

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, залучені до заходів із дезінфекції автомобілів, також отримали премію за березень.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали.