В Ізраїлі розглянуть законопроєкт про смертну кару для терористів

Рада національної безпеки Ізраїлю обговорить законопроєкт, який дає змогу виносити смертні вироки терористам.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Ультраправий міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір хоче подати до Кнесету законопроєкт про обов’язкову смертну кару для терористів.

В своєму дописі в соцмережі він повідомив, що в понеділок внесе законопроєкт, підготовлений його партією Otzma Yehudit, на розгляд до комітету національної безпеки Кнесету.

"Я очікую, що всі члени Кнесету підтримають цей важливий законопроєкт",- написав Гвір.

Під час обговорення радою розглянуть також можливі наслідки подібного закону на міжнародній арені в разі його запровадження.

Згідно із запропонованим законопроєктом, суди зобов'язані будуть виносити смертні вироки для осіб, засуджених за вбивство ізраїльського громадянина, якщо їхні вчинки визнані такими, що мають расистські мотиви, і спрямовані на заподіяння шкоди єврейському народу та його відродженню на історичній батьківщині.

За всю історію єврейської держави смертна кара застосовувалася лише двічі: останньою була страта архітектора Голокосту Адольфа Ейхмана в 1962 році.

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