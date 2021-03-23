В Ізраїлі сьогодні відбудуться дострокові парламентські вибори

В Ізраїлі сьогодні, 23 березня, проголосують на четвертих за рахунком дострокових парламентських виборах за останні два роки, де оберуть однопалатний парламент Кнесет, до складу якого входять 120 депутатів.

Всього брати участь у виборах будуть 37 партій і блоків, але, згідно з опитуваннями, приблизно 13 з них зможуть подолати електоральний бар'єр. Очолюють список "Лікуд" і "Єш Атід, повідомляє "Укрінформ".

Експерти очікують, що явка, попри те, що день виборів в країні завжди є офіційним вихідним, виявиться нижче, ніж на останніх виборах рік тому, коли вона склала 71%. Частково це прогнозується через тривалу стурбованість населення з приводу коронавірусу та загальну втому виборців від політичної кризи.

Основним гравцем ізраїльської політичної арени залишається Біньямін Нетаньягу. Пост прем'єр-міністра він займає найдовше в історії Ізраїлю - з березня 2009 року, а до цього у 1996-99 роках.

Політична криза в країні сталася у 2019 році. В Ізраїлі два роки поспіль тривали вибори, і завжди праві та ліві партії отримували в парламенті майже однакову кількість місць, що не давало можливості сформувати уряд. Вибори у квітні та вересні 2019 роки не прояснили ситуації ні для прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, ні для його опонентів, зазначає Інтерфакс.

У 2020 році прем'єр-міністр заявив, що після виборів він розділить владу з опонентом Бенні Ганцем. Кожен з кандидатів мав отримати керівну роль на період 18 місяців. Нетаньягу обіцяв залишити посаду після встановленого терміну, проте багато ізраїльтян не вірили йому. Тим часом урядова коаліція в Ізраїлі не змогла досягти згоди щодо держбюджету на 2021 рік, що автоматично призвело до розпуску парламенту.

Нескінченні вибори вже обійшлися країні в мільйони доларів, наразі робота парламенту фактично паралізована.

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