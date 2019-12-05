В Ізраїлі стартувало Євробачення-2019, - НАЖИВО 64-ий пісенний конкурс “Євробачення” проходить у Тель-Авіві

В Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019".

Євробачення 2019

Пряма трансляція церемонії відкриття здійнюється на його офіційному YouTube-каналі. 64-ий пісенний конкурс “Євробачення” проходить у Тель-Авіві. Нагадаємо, що Україна не бере участі в Євробаченні-2019.

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