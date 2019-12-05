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В Ізраїлі стартувало Євробачення-2019, - НАЖИВО

64-ий пісенний конкурс “Євробачення” проходить у Тель-Авіві
В Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019".
В Ізраїлі стартувало Євробачення-2019, - НАЖИВО Євробачення 2019

Пряма трансляція церемонії відкриття здійнюється на його офіційному YouTube-каналі.

64-ий пісенний конкурс “Євробачення” проходить у Тель-Авіві. 

Нагадаємо, що Україна не бере участі в Євробаченні-2019.

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12 05 2019 21:32
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