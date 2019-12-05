CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ізраїлі стартувало Євробачення-2019, - НАЖИВО
64-ий пісенний конкурс “Євробачення” проходить у Тель-Авіві
Євробачення 2019
Пряма трансляція церемонії відкриття здійнюється на його офіційному YouTube-каналі.
64-ий пісенний конкурс “Євробачення” проходить у Тель-Авіві.
Нагадаємо, що Україна не бере участі в Євробаченні-2019.
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12 05 2019 21:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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