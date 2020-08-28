В Ізраїлі створили штучний інтелект для захисту лікарень від кібератак
За словами дослідників з університету Бен Гуріона, нова технологія може захистити медичні апарати від, зокрема, кібератак та багів від програмного забезпечення, повідомляє "Укрінформ".
Серед пристроїв, які підпадатимуть під захист технології, є апарати, що проводять комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, та ультразвукові апарати, які контролюються комп’ютером.
Кібератаки на такі пристрої можуть призвести до надмірного опромінення та маніпуляції з медичними знімками.
Зазначається, що команда дослідників вже успішно протестувала вказану технологію з пристроями, які роблять комп’ютерну томографію.
Нагадаємо, що у Канаді створили "віртуального філософа" на основі штучного інтелекту
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