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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В Ізраїлі створили штучний інтелект для захисту лікарень від кібератак

Серед пристроїв, які підпадатимуть під захист технології, є апарати, що проводять комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, та ультразвукові апарати, які контролюються комп’ютером
Ізраїльські дослідники створили технологію на основі штучного інтелекту, яка захистить медичні пристрої від кіберзагроз.
В Ізраїлі створили штучний інтелект для захисту лікарень від кібератак Фото: google.com

За словами дослідників з університету Бен Гуріона, нова технологія може захистити медичні апарати від, зокрема, кібератак та багів від програмного забезпечення, повідомляє "Укрінформ".

Серед пристроїв, які підпадатимуть під захист технології, є апарати, що проводять комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, та ультразвукові апарати, які контролюються комп’ютером.

Кібератаки на такі пристрої можуть призвести до надмірного опромінення та маніпуляції з медичними знімками.

Зазначається, що команда дослідників вже успішно протестувала вказану технологію з пристроями, які роблять комп’ютерну томографію.

Нагадаємо, що у  Канаді створили "віртуального філософа" на основі штучного інтелекту

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28 08 2020 16:57
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