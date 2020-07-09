В Ізраїлі вводять комендантську годину в 40 містах "У неділю, 6 вересня, міністерська комісія з карантину проголосувала за введення обмежень на пересування громадян у вечірні та нічні години, а також за закриття навчальних закладів, за винятком закладів спеціальної освіти"

В Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації вводиться комендантська година. Комендантська година буде діяти з 19:00 до 5:00.

Фото: поліція Ізраїля (facebook.com/israelpolice)

Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає РБК - Україна. У вечірній і нічний час у містах будуть закриті всі підприємства і магазини, крім життєво важливих. Продуктові магазини, аптеки і установи системи охорони здоров'я продовжать працювати. "У неділю, 6 вересня, міністерська комісія з карантину проголосувала за введення обмежень на пересування громадян у вечірні та нічні години, а також за закриття навчальних закладів, за винятком закладів спеціальної освіти", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.

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