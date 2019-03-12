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В Ізраїлі виявили залишки синагоги, побудованої в першому столітті

Вчені вважають, що розкопки допоможуть зрозуміти еволюцію єврейського життя в регіоні, а також вивчити їхнє життя в сільській місцевості на Голанах під римським правлінням
В Ізраїлі археологи виявили залишки стародавньої синагоги в поселенні Маджулі на Голанських висотах, яку ймовірно побудували в першому столітті нашої ери.
В Ізраїлі виявили залишки синагоги, побудованої в першому столітті Синагога в Жовкві. Фото: zovkva.org.ua

Як повідомляє Jewishpress, дослідники припускають, що синагога проіснувала до кінця третього століття, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що співробітники університету Хайфи знайшли сегменти мозаїки, на яких зображені ноги птахів і тварин. За словами доктора з Хайфського університету Мехелена Осбанда, збереглися тільки нижні частини синагоги.

Вчені вважають, що розкопки допоможуть зрозуміти еволюцію єврейського життя в регіоні, а також вивчити їхнє життя в сільській місцевості на Голанах під римським правлінням.

Зазначається, що наявність мозаїки може свідчити про те, що саме в цей період в суспільстві змінилося сприйняття синагог. Ця будівля могла бути навчальним центром до того, як її прикрасили та перетворили в місце для молитви.

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03 12 2019 11:57
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