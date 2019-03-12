В Ізраїлі виявили залишки синагоги, побудованої в першому столітті

Вчені вважають, що розкопки допоможуть зрозуміти еволюцію єврейського життя в регіоні, а також вивчити їхнє життя в сільській місцевості на Голанах під римським правлінням

В Ізраїлі археологи виявили залишки стародавньої синагоги в поселенні Маджулі на Голанських висотах, яку ймовірно побудували в першому столітті нашої ери.

Як повідомляє Jewishpress, дослідники припускають, що синагога проіснувала до кінця третього століття, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що співробітники університету Хайфи знайшли сегменти мозаїки, на яких зображені ноги птахів і тварин. За словами доктора з Хайфського університету Мехелена Осбанда, збереглися тільки нижні частини синагоги.

Вчені вважають, що розкопки допоможуть зрозуміти еволюцію єврейського життя в регіоні, а також вивчити їхнє життя в сільській місцевості на Голанах під римським правлінням.

Зазначається, що наявність мозаїки може свідчити про те, що саме в цей період в суспільстві змінилося сприйняття синагог. Ця будівля могла бути навчальним центром до того, як її прикрасили та перетворили в місце для молитви.

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