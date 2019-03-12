В Ізраїлі виявили залишки синагоги, побудованої в першому столітті
Як повідомляє Jewishpress, дослідники припускають, що синагога проіснувала до кінця третього століття, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що співробітники університету Хайфи знайшли сегменти мозаїки, на яких зображені ноги птахів і тварин. За словами доктора з Хайфського університету Мехелена Осбанда, збереглися тільки нижні частини синагоги.
Вчені вважають, що розкопки допоможуть зрозуміти еволюцію єврейського життя в регіоні, а також вивчити їхнє життя в сільській місцевості на Голанах під римським правлінням.
Зазначається, що наявність мозаїки може свідчити про те, що саме в цей період в суспільстві змінилося сприйняття синагог. Ця будівля могла бути навчальним центром до того, як її прикрасили та перетворили в місце для молитви.
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