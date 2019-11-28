В Україну прибуде унікальна виставка кодексів древніх цивілізацій доколумбової Америки

Виставка навперемінно буде відкрита в трьох ВНЗ. Спочатку її покажуть у столиці в КНУ ім. Шевченка

"Наразі ми маємо можливість привезти в Україну колекцію кодексів древніх цивілізацій майя, ацтеків, міштеків, сапотеків тощо. Звичайно, це не самі книги, а їх дуже якісні копії, адже оригінали знаходяться в музеях або бібліотеках різних країн і не вивозяться звідти. Колекція, яку ми хочемо привезти - єдина в світі. Ми вже завершили переговори, щоб показати її в Україні наступного року", - йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти і науки України в середу.

В Україну привезуть унікальну виставку кодексів древньої цивілізації майя та інших народів доколумбової Америки, її планують розмістити в 3-х ВНЗ Києва, Харкова і Львова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми маємо можливість привезти в Україну колекцію кодексів древніх цивілізацій майя, ацтеків, міштеків, сапотеків тощо. Звичайно, це не самі книги, а їх дуже якісні копії, адже оригінали знаходяться в музеях або бібліотеках різних країн і не вивозяться звідти. Колекція, яку ми хочемо привезти - єдина в світі. Ми вже завершили переговори, щоб показати її в Україні наступного року", - йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти і науки України в середу.

Виставка навперемінно буде відкрита в трьох ВНЗ. Спочатку її покажуть у столиці в КНУ ім. Шевченка.

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