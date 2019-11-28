Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україну прибуде унікальна виставка кодексів древніх цивілізацій доколумбової Америки

Виставка навперемінно буде відкрита в трьох ВНЗ. Спочатку її покажуть у столиці в КНУ ім. Шевченка
"Наразі ми маємо можливість привезти в Україну колекцію кодексів древніх цивілізацій майя, ацтеків, міштеків, сапотеків тощо. Звичайно, це не самі книги, а їх дуже якісні копії, адже оригінали знаходяться в музеях або бібліотеках різних країн і не вивозяться звідти. Колекція, яку ми хочемо привезти - єдина в світі. Ми вже завершили переговори, щоб показати її в Україні наступного року", - йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти і науки України в середу.
В Україну прибуде унікальна виставка кодексів древніх цивілізацій доколумбової Америки Фото: ukrafoto.com

В Україну привезуть унікальну виставку кодексів древньої цивілізації майя та інших народів доколумбової Америки, її планують розмістити в 3-х ВНЗ Києва, Харкова і Львова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми маємо можливість привезти в Україну колекцію кодексів древніх цивілізацій майя, ацтеків, міштеків, сапотеків тощо. Звичайно, це не самі книги, а їх дуже якісні копії, адже оригінали знаходяться в музеях або бібліотеках різних країн і не вивозяться звідти. Колекція, яку ми хочемо привезти - єдина в світі. Ми вже завершили переговори, щоб показати її в Україні наступного року", - йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти і науки України в середу.

Виставка навперемінно буде відкрита в трьох ВНЗ. Спочатку її покажуть у столиці в КНУ ім. Шевченка.

Читайте також: Найбагатшу колекцію коштовностей Європи пограбували на мільярд євро

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 11 2019 09:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.