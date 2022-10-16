НОВИНИВ Ізраїлі виступили за надання Україні такої ж військової допомоги, яку надають США і НАТО, на тлі інформації про передачу Іраном ракет класу "земля-земля" росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ізраїлі закликали надати Україні військову допомогу, як США і НАТО
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай у Twitter.
"Сьогодні вранці повідомлялося, що Іран перекидає росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати також військову допомогу, таку, як надають США та країни НАТО", - написав він.
Зазначимо, що сьогодні The Washington Post повідомило, що Іран планує поставити Росії ракети класу "земля-земля" для продовження агресії проти України. Країни уклали договір ще 18 вересня.
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16 10 2022 19:51 МЕДІА
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