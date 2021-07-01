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В Ізраїлі заперечили таємне постачання вакцини проти коронавірусу до України

Ізраїльська влада спростувала інформацію про таємне постачання українським високопосадовцям вакцини проти COVID-19.
В Ізраїлі заперечили таємне постачання вакцини проти коронавірусу до України Фото: Укрінформ

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю у відповідь на запит BBC News, повідомляє "Громадське".

"Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував", - сказав речник відомства Йоеля Едельштейн. Також в ізраїльському МОЗ додали, що наразі не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.Заяви про «таємну вакцинацію".

Вчора, 6 січня, в інформаційному полі України з’явилися повідомлення про нібито контрабанду з Ізраїлю вакцин проти коронавірусу від Pfizer, якими роблять щеплення українські високопосадовці, зокрема прем’єр Денис Шмигаль.

Один з тих, хто розповів про це - власник "Обозрєвателя" Михайло Бродський. За його словами, за вакцину високопосадовці платили 2,5 тисячі євро, а "ізраїльські розслідувачі» вже займаються цією історією".

Сам прем’єр Шмигаль заперечив це і доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити цю інформацію. Пізніше відреагував президент Володимир Зеленський, який доручив Службі безпеки перевірити цю інформацію.

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07 01 2021 17:26
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