В Ізраїлі заперечили таємне постачання вакцини проти коронавірусу до України
Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю у відповідь на запит BBC News, повідомляє "Громадське".
"Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував", - сказав речник відомства Йоеля Едельштейн. Також в ізраїльському МОЗ додали, що наразі не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.Заяви про «таємну вакцинацію".
Вчора, 6 січня, в інформаційному полі України з’явилися повідомлення про нібито контрабанду з Ізраїлю вакцин проти коронавірусу від Pfizer, якими роблять щеплення українські високопосадовці, зокрема прем’єр Денис Шмигаль.
Один з тих, хто розповів про це - власник "Обозрєвателя" Михайло Бродський. За його словами, за вакцину високопосадовці платили 2,5 тисячі євро, а "ізраїльські розслідувачі» вже займаються цією історією".
Сам прем’єр Шмигаль заперечив це і доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити цю інформацію. Пізніше відреагував президент Володимир Зеленський, який доручив Службі безпеки перевірити цю інформацію.
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