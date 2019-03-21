В Кабулі сталася серія вибухів: шість загиблих, понад двадцять поранених
"Під час святкування перського Нового року у четвер в афганській столиці Кабулі в результаті численних вибухів загинуло шестеро людей і ще 23 було поранено", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Reuters.
Інцидент стався на заході Кабула, біля храму Карт-е-Сакхі в мусульманському районі, де проживають шиїти.
Як зазначає видання, відомості про причини вибухів суперечливі: представник МВС заявив, що це був мінометний обстріл, а в повідомленні Міноборони кажуть, що по будинках і місцях святкування Новруза було випущено три ракети.
У міністерстві оборони також заявили, що поліція заарештувала підозрюваного.
Нагадаємо, що кілька вибухів пролунало у нігерійському місті Майдугурі за кілька годин до початку президентських виборів у країні. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.
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