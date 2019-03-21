Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Кабулі сталася серія вибухів: шість загиблих, понад двадцять поранених

Інцидент стався на заході Кабула, біля храму Карт-е-Сакхі в мусульманському районі
В афганській столиці Кабулі під час святкування Новруза (перського Нового року) сталася серія вибухів, в результаті яких загинуло 6 осіб і 23 отримали поранення.
В Кабулі сталася серія вибухів: шість загиблих, понад двадцять поранених Фото:АА

"Під час святкування перського Нового року у четвер в афганській столиці Кабулі в результаті численних вибухів загинуло шестеро людей і ще 23 було поранено", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Reuters.

Інцидент стався на заході Кабула, біля храму Карт-е-Сакхі в мусульманському районі, де проживають шиїти.

Як зазначає видання, відомості про причини вибухів суперечливі: представник МВС заявив, що це був мінометний обстріл, а в повідомленні Міноборони кажуть, що по будинках і місцях святкування Новруза було випущено три ракети.

У міністерстві оборони також заявили, що поліція заарештувала підозрюваного.

Нагадаємо, що кілька вибухів пролунало у нігерійському місті Майдугурі за кілька годин до початку президентських виборів у країні. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2019 11:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.