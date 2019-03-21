В Кабулі сталася серія вибухів: шість загиблих, понад двадцять поранених

В афганській столиці Кабулі під час святкування Новруза (перського Нового року) сталася серія вибухів, в результаті яких загинуло 6 осіб і 23 отримали поранення.

"Під час святкування перського Нового року у четвер в афганській столиці Кабулі в результаті численних вибухів загинуло шестеро людей і ще 23 було поранено", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Reuters.

Інцидент стався на заході Кабула, біля храму Карт-е-Сакхі в мусульманському районі, де проживають шиїти.

Як зазначає видання, відомості про причини вибухів суперечливі: представник МВС заявив, що це був мінометний обстріл, а в повідомленні Міноборони кажуть, що по будинках і місцях святкування Новруза було випущено три ракети.

У міністерстві оборони також заявили, що поліція заарештувала підозрюваного.

Нагадаємо, що кілька вибухів пролунало у нігерійському місті Майдугурі за кілька годин до початку президентських виборів у країні. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.