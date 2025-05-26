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В КНДР затримали вже чотирьох чиновників через невдалий спуск есмінця на воду

26 травня 2025, 12:13
В КНДР затримали вже чотирьох чиновників через невдалий спуск есмінця на воду
KCNA/Reuters
Поки не зрозуміло про яке саме покарання йтиметься.

У Північній Кореї затримали четвертого посадовця через невдалий спуск на воду нового військового корабля.

Про це повідомляє телеканал BBC.

Північнокорейське інформагентство ЦТАК пише, що затриманий заступник директора Департаменту військової промисловості правлячої Трудової партії Рі Хьон Сон несе "значну відповідальність за серйозну аварію".

Він також являється членом Центральної військової комісії, яка керує Народною армією КНДРП і відповідає за розробку та реалізацію військової політики Північної Кореї. 

Рі Хьон Сон став найвищим посадовцем, якого було затримано на тлі інциденту, якій стався минулого тижня.

Про яке саме покарання йтиметься - поки не зрозуміло, проте авторитарна країна засуджує чиновників, яких вважає винними в правопорушеннях, до примусової праці і смертної кари.

Минулого тижня ми писали, що новий есмінець зламався на очах у глави КНДР.

 

КНДРесмінець

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