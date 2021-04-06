Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

В Копенгагені збудують штучний острів за $3,3 млрд

Схвалення побудови нового району зазнало критики, серед іншого, за недостатнє вивчення екологічних наслідків його будівництва
Парламент Данії в п'ятницю схвалив будівництво штучного острова вартістю 20 мільярдів крон (3,3 мільярда доларів) у Копенгагені.
В Копенгагені збудують штучний острів за $3,3 млрд Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
 
Роботи зі спорудження острова планують почати в 2035 році і завершити до 2070 року.
 
Схвалення побудови нового району зазнало критики, серед іншого, за недостатнє вивчення екологічних наслідків його будівництва.
 
Штучний острів матиме розмір близько 3 квадратних кілометрів. Він буде також служити захистом від майбутніх повеней у Копенгагені, спричинені підвищенням рівня моря.
 
Острів планують з’єднати з тунелем з існуючою автомагістраллю E20. На ньому буде проживати не менше 35 тисяч людей, які зможуть також користуватись лінією метро.
 
План спорудження острова був представлений колишнім правоцентристським урядом прем'єр-міністра Ларса Люкке Расмуссена в жовтні 2018 року і відразу ж був схвалений муніципалітетом Копенгагена.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 06 2021 16:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
11 нетипових стрічок для святкових вихідних

11 нетипових стрічок для святкових вихідних

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.