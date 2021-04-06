В Копенгагені збудують штучний острів за $3,3 млрд

Парламент Данії в п'ятницю схвалив будівництво штучного острова вартістю 20 мільярдів крон (3,3 мільярда доларів) у Копенгагені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Роботи зі спорудження острова планують почати в 2035 році і завершити до 2070 року.

Схвалення побудови нового району зазнало критики, серед іншого, за недостатнє вивчення екологічних наслідків його будівництва.

Штучний острів матиме розмір близько 3 квадратних кілометрів. Він буде також служити захистом від майбутніх повеней у Копенгагені, спричинені підвищенням рівня моря.

Острів планують з’єднати з тунелем з існуючою автомагістраллю E20. На ньому буде проживати не менше 35 тисяч людей, які зможуть також користуватись лінією метро.

План спорудження острова був представлений колишнім правоцентристським урядом прем'єр-міністра Ларса Люкке Расмуссена в жовтні 2018 року і відразу ж був схвалений муніципалітетом Копенгагена.