ВІДПОЧИНОК НОВИНИОстрів Тессера з Венеційської лагуни планують продати на аукціоні. Стартова ціна - 2,2 мільйона євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Острів із Венеційської лагуни продають за €2,2 млн
Площа острову - 4100 м².
Острів Фуертевентура. Фото: world-beaches.ru
Як передає The Times, острів розташовується недалеко від площі Святого Марка, повідомляє "Громадське".
Площа острову - 4100 м². На ньому є будинок, будівлі для господарства, виноградник та фруктовий сад. Зазначається, що попередній власник Тессери хотів перетворити острів на ексклюзивний курорт.
Втім власник збанкрутував і буде продавати Тессеру на аукціоні 3 березня. Острів не вперше намагаються продати. У минулому році його продавали за 3,2 мільйона євро. Тоді ціну назвали високою.
Фото: Twitter
Нагадаємо, що уряд затвердив безвізовий режим із Маршалловими островами
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