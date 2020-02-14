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Острів із Венеційської лагуни продають за €2,2 млн

Площа острову - 4100 м².
Острів Тессера з Венеційської лагуни планують продати на аукціоні. Стартова ціна - 2,2 мільйона євро.
Острів із Венеційської лагуни продають за €2,2 млн Острів Фуертевентура. Фото: world-beaches.ru

Як передає The Times, острів розташовується недалеко від площі Святого Марка, повідомляє "Громадське".

Площа острову - 4100 м². На ньому є будинок, будівлі для господарства, виноградник та фруктовий сад. Зазначається, що попередній власник Тессери хотів перетворити острів на ексклюзивний курорт.

Втім власник збанкрутував і буде продавати Тессеру на аукціоні 3 березня. Острів не вперше намагаються продати. У минулому році його продавали за 3,2 мільйона євро. Тоді ціну назвали високою.

Фото: Twitter

Нагадаємо, що уряд затвердив безвізовий режим із Маршалловими островами

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14 02 2020 17:17
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