Острів із Венеційської лагуни продають за €2,2 млн

Острів Тессера з Венеційської лагуни планують продати на аукціоні. Стартова ціна - 2,2 мільйона євро.

Як передає The Times, острів розташовується недалеко від площі Святого Марка, повідомляє "Громадське".

Площа острову - 4100 м². На ньому є будинок, будівлі для господарства, виноградник та фруктовий сад. Зазначається, що попередній власник Тессери хотів перетворити острів на ексклюзивний курорт.

Втім власник збанкрутував і буде продавати Тессеру на аукціоні 3 березня. Острів не вперше намагаються продати. У минулому році його продавали за 3,2 мільйона євро. Тоді ціну назвали високою.

Фото: Twitter

Нагадаємо, що уряд затвердив безвізовий режим із Маршалловими островами