ВІДПОЧИНОК НОВИНИКабмін затвердив угоду про взаємне скасування віз із Маршалловими островами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд затвердив безвізовий режим із Маршалловими островами
Українці зможуть в'їжджати на Маршаллові острови без віз на 90 днів упродовж 180 днів
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє "Громадське".
Українці зможуть в'їжджати на Маршаллові острови без віз на 90 днів упродовж 180 днів. Теж саме можуть зробити громадяни Маршаллових островів.
Маршаллові острови розташовуються в Тихому океані. В України немає сполучення з цією державою. Переліт до островів триватиме понад 30 годин, необхідно здійснити декілька пересадок.
Раніше Кабмін збільшив термін безвізу до Монголії та Аргентини. До цих країн українці можуть в'їжджати без віз на 90 днів упродовж 180 днів.
Нагадаємо, що у ЄС змінилися правила отримання віз
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