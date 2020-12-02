Уряд затвердив безвізовий режим із Маршалловими островами

Українці зможуть в'їжджати на Маршаллові острови без віз на 90 днів упродовж 180 днів

Кабмін затвердив угоду про взаємне скасування віз із Маршалловими островами.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє "Громадське".

Українці зможуть в'їжджати на Маршаллові острови без віз на 90 днів упродовж 180 днів. Теж саме можуть зробити громадяни Маршаллових островів.

Маршаллові острови розташовуються в Тихому океані. В України немає сполучення з цією державою. Переліт до островів триватиме понад 30 годин, необхідно здійснити декілька пересадок.

Раніше Кабмін збільшив термін безвізу до Монголії та Аргентини. До цих країн українці можуть в'їжджати без віз на 90 днів упродовж 180 днів.