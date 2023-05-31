В кремлі підтвердили зустріч путіна і Ердогана

москва вже проводить підготовку до зустрічі президентів Туреччини і росії.

Про це розказав Дмітрій Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Лідери Туреччини та рф Реджеп Таїп Ердоган і владімір путін проведуть особисту зустріч у найближчому майбутньому.

"Справді, коли путін дзвонив і вітав Ердогана з перемогою на виборах, президенти підтвердили свій намір у найближчій перспективі провести двосторонню зустріч. Де вона буде і коли точно, це ще треба узгодити з урахуванням графіків двох президентів. Але розуміння, що ми готуємося до такої зустрічі, є", – сказали в кремлі.