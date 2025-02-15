В кремлі стурбовані, що росіяни побачать у Трампі сильного лідера

Наказав поступив російським державним і проурядовим ЗМІ зображати путін як сильного і рішучого.

Після телефонної розмови американського президента Дональда Трампа і російського Володимира путіна кремль наказав своїм пропагандистським ЗМІ зменшити кількість новин про Трампа і зображати путіна як "сильного та рішучого лідера".

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

"14 лютого російське видання "Медуза" повідомило, що кремль наказав російським державним і проурядовим ЗМІ представити розмову Трампа і путіна від 12 лютого як "ініціативу і перемогу" путіна і рідше використовувати ім’я Трампа у висвітленні цієї розмови та інших подій", - написали аналітики.

кремль стурбований тим, що росіяни можуть сприймати Трампа як більш "проактивного та рішучого" лідера, ніж путіна, і хоче, щоб російські ЗМІ підкреслили, що тільки президент рф несе відповідальність за результат переговорів між ним та Трампом.

Також в москві не хочуть, щоб російська громадськість сприймала Трампа як "сильного лідера, який здатний змінити ситуацію", а путіна - як пасивного або слабкого лідера в порівнянні з ним.

У кремлі доручили російським ЗМІ впливати на очікування громадськості щодо переговорів, щоб не створювати надто оптимістичних очікувань.

Раніше російський інформаційний простір зображував Трампа як прагматичного лідера, з яким росія могла б працювати, однак кремль, можливо, нині намагається змінити сприйняття Трампа російською громадськістю у негативний бік, щоб підкреслити силу та активність путіна через повідомлення про можливі майбутні мирні переговори та двосторонні переговори.

В четвер Трамп анонсував зустріч із путіним у Саудівській Аравії.