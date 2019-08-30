В Кремлі вирішили запросити Зеленського на святкування 9 травня у Москві
"Приблизно 17 лідерів різних країн підтвердили офіційно свою участь у пам'ятних заходах у Москві 9 травня. Очікується велика міжнародна подія, присвячена настільки важливій для нас і всіх інших даті", - повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, інформує "Інтерфакс-Україна".
За його словами, свою участь у заходах підтвердили лідери Індії, Куби, Франції, Чехії, Венесуели, Білорусі, Вірменії, Молдови, Сербії. Він зазначив, що багато країн СНД позитивно відповіли на запрошення.
Разом із тим він повідомив, що президент США Дональд Трамп не входить у число зарубіжних лідерів, які підтвердили свою участь. "Американці поки що не відповіли", - зазначив помічник Путіна.
"Президенту України буде направлятися", - додав помічник президента.
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон, за повідомленнями російських ЗМІ, пообіцяв, що приїде в Москву у 2020 році на відзначення 75-річчя Дня перемоги.
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