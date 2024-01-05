Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Криму і Бєлгороді вночі були вибухи

05 січня 2024, 08:38
В Криму і Бєлгороді вночі були вибухи
Facebook.com/oleg.nikolenko
В ніч на п'ятницю в окупованому Криму і російському Бєлгороді чули чисельні вибухи.

Про йдеться на сторінці Telegram-канала Кримський вітер.

Вночі прогриміли вибухи на західному узбережжі окупованого Криму, а також в російському Бєлгороді.

Місцеві пабліки повідомили про дуже гучний вибух у Саках, який поруч з Євпаторією, на заході півострова. 

Крім того, рух Кримським мостом , що на іншій частині Крима, було перекрито, хоча там вибухи не фіксувалися.

На момент публікації вибухи відбувались також від Новофедорівки до Євпаторії.

Ще  в російському Новоросійську, що по інший бік Керченської затоки, увечері пролунали вибухи, після чого в небі над містом піднявся стовп диму. Росіяни говорять про роботу протиповітряної оборони через нібито ракетну атаку.

Також неспокійно було у російському Бєлгороді - там чули вибухи. А у соцмережах з’явилося фото наслідків, на якому зафіксовані пошкоджені авто, одне з яких перекинулося. Також були опубліковані відео зі звуками вибухів.

В кінці року ми писали, що кримські партизани показали, в якому стані перебуває штаб Чорноморського флоту рф після атак.

 

КримвибухиБєлгород

Останні матеріали

Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2024, 09:05
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Політика
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Переклад iPress – 04 січня 2024, 16:28
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Технології
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Переклад iPress – 04 січня 2024, 12:13
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Політика
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Переклад iPress – 04 січня 2024, 08:06
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Політика
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Переклад iPress – 03 січня 2024, 16:35
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Політика
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Переклад iPress – 03 січня 2024, 12:12
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Політика
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 03 січня 2024, 09:07
Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Політика
Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Переклад iPress – 02 січня 2024, 16:12
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється