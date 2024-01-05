В Криму і Бєлгороді вночі були вибухи

В ніч на п'ятницю в окупованому Криму і російському Бєлгороді чули чисельні вибухи.

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Вночі прогриміли вибухи на західному узбережжі окупованого Криму, а також в російському Бєлгороді.

Місцеві пабліки повідомили про дуже гучний вибух у Саках, який поруч з Євпаторією, на заході півострова.

Крім того, рух Кримським мостом , що на іншій частині Крима, було перекрито, хоча там вибухи не фіксувалися.

На момент публікації вибухи відбувались також від Новофедорівки до Євпаторії.

Ще в російському Новоросійську, що по інший бік Керченської затоки, увечері пролунали вибухи, після чого в небі над містом піднявся стовп диму. Росіяни говорять про роботу протиповітряної оборони через нібито ракетну атаку.

Також неспокійно було у російському Бєлгороді - там чули вибухи. А у соцмережах з’явилося фото наслідків, на якому зафіксовані пошкоджені авто, одне з яких перекинулося. Також були опубліковані відео зі звуками вибухів.

В кінці року ми писали, що кримські партизани показали, в якому стані перебуває штаб Чорноморського флоту рф після атак.