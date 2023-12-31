Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кримські партизани показали, в якому стані перебуває штаб Чорноморського флоту рф після атак

31 грудня 2023, 13:21
Кримські партизани показали, в якому стані перебуває штаб Чорноморського флоту рф після атак
Фото: army-news.ru
Зруйнований штаб Чорноморського флоту — це символ того, що російська армія буде розбита, а Крим — звільнений від окупації.

Кримські партизани руху "АТЕШ" розвідали в якому стані перебуває штаб Чорноморського флоту рф після атак. 

Про це вони повідомили у Telegram.

Партизани опублікували фото будівлі, де знаходиться штаб ЧФ.

Вони підкреслили, що руйнований штаб Чорноморського флоту — це символ того, що російська армія буде розбита, а Крим — звільнений від окупації.

"Наші агенти з Севастополя побували біля штабу чф рф і доповіли нам про його стан. КПП продовжує працювати, а з боку моря біля штабу чергують солдати. Також частина будівлі продовжує функціонувати. Зруйнований штаб Чорноморського флоту — це символ того, що російська армія буде розбита, а Крим — звільнений. Ми працюємо над тим, щоби у 2024 році зруйнованих воєнних об'єктів було кратно більше", — розповіли в "АТЕШ".

26 грудня вночі Сили оборони знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Після знищення ВДК “Новочеркаськ” у Феодосії почали шукати інформаторів ЗСУ. Центр міста оточили та перевіряють документи у цивільних.Відомо, що під час ракетної атаки по кораблю “Новочеркаськ” на ньому перебували 77 моряків.

Чорноморський флотвійна в Україніросія окупантифлот рф

Останні матеріали

Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Cуспільство
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 16:04
Захід має обміркувати
Політика
Захід має обміркувати "день, що попереду". Наступний рік буде більш насильницьким через росію, Іран та Китай – Мік Раян
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 12:18
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 08:53
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Політика
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 09:30
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється