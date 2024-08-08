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В Криму і росії перестав працювати YouTube – ЗМІ

08 серпня 2024, 15:09
В Криму і росії перестав працювати YouTube – ЗМІ
Фото: StockSnap/Pixabay
Збої почалися ще на початку місяця, тому росіяни почали використовувати VPN-сервіси.

В тимчасово окупованому Криму перестав працювати відеохостинг YouTube, а також перестав він відкриватися в росії. 

Про це про це пише інтернет-видання Радіо Свобода.

Також про це свідчать численні скарги користувачів: YouTube не працює як через домашній інтернет у веб-версії, через мобільний інтернет і на телевізорі.

"YouTube перестав відкриватися у Криму всюди, повідомляють місцеві мешканці", - пишуть Telegram-канали. 

Число скарг на сервісі Сбой.рф за останні години перевищила десятки тисяч. 

Крім того, сервіс Downdetector фіксує скарги на збій YouTube по всій території рф – від Калінінграда до Владивостока, а найбільше повідомлень із густонаселених москви, Петербургу і Єкатеринбургу. 

Через масові перебої в роботі сервісу від початку серпня, коли відео стали завантажуватись повільно або перестали завантажуватися зовсім, росіяни почали використовати VPN-сервіси.

"Ростелеком" заявляв, що YouTube може почати погано працювати через "зношення встановлених в росії серверів Google". 

Проте Google відкинула свою причетність до проблем із доступом до YouTube в рф.

Також депутат Держдуми від "Єдиної росії" Олександр Хінштейн сказав, що майбутнє уповільнення YouTube на 70% через його пов’язане з "антиросійською політикою" і що цей "вимушений крок" торкнеться поки що лише десктопних версій.

Вчора, 7 липня,  журналісти з посиланням на джерело на ринку телекомунікацій писала, що російська влада вирішила уповільнити YouTube до 128 кбіт/с.

Нещодавно ми також писали, що росіяни потерпають від проблем у роботі YouTube.
РосіяКримYoutube

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