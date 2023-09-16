В Криму продають "націоналізовану" нерухомість, серед якої квартира Зеленського

В окупованому Криму провели перші аукціони з продажу вже націоналізованих об'єктів, які належать громадянам України.

Про це повідомив так званий голова державної ради Криму Володимир Константінов, передають Кримські ЗМІ.

"Укладено договори купівлі-продажу на $8,5 млн. Серед лотів були об'єкти житлового фонду і комерційна нерухомість", – заявив Константінов.

Він додав, що зараз на відкритих аукціонах розміщені повідомлення про продаж 4ьох житлових приміщень, продаж яких може принести близько 27 млн рублів.

Константінов додав, що найближчим часом заплановано продаж близько $700000 об'єктів "націоналізованого" майна. Серед них: житлові приміщення, включно з квартирою родини президента України Володимира Зеленського, об'єкти санаторно-курортного призначення, торговельні і комерційні приміщення.

Також окупанти шукають виявляти майно українських громадян на території Криму.

В кінці літа стало відомо, що окупанти караванами вивозять українське зерно через Мелітополь до Криму.