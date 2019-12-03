В Криму стався новий викид хімічних речовин

За даними Кримського управління з гідрометеорології й моніторингу довкілля, зафіксоване перевищення ГДК у 4,4 раза. Вміст оксиду вуглецю в повітрі Красноперекопська також перевищив ГДК у 1,06 раза.

В Армянську також зафіксували підвищення вмісту шкідливих речовин у повітрі. Вміст оксиду вуглецю перевищує ГДК у 1,04 рази, фтористого водню — у 1,8 раза.