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В Криму стався новий викид хімічних речовин

Вміст оксиду вуглецю перевищує ГДК у 1,04 рази, фтористого водню — у 1,8 раза
В анексованому Красноперекопську минулого тижня зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) хлористого водню в повітрі.
В Криму стався новий викид хімічних речовин Фото: Укрінформ UATV

За даними Кримського управління з гідрометеорології й моніторингу довкілля, зафіксоване перевищення ГДК у 4,4 раза. Вміст оксиду вуглецю в повітрі Красноперекопська також перевищив ГДК у 1,06 раза.

В Армянську також зафіксували підвищення вмісту шкідливих речовин у повітрі. Вміст оксиду вуглецю перевищує ГДК у 1,04 рази, фтористого водню — у 1,8 раза.

Нагадаємо, на півночі анексованого Криму в ніч з 23 на 24 серпня 2018 стався викид невідомої речовини. Російські ЗМІ про викид повідомили лише 27 серпня. Вони також зазначили, що у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ. На початку вересня 2018 окупаційна влада анексованого Криму вирішила зупинити завод "Кримський титан" через неконтрольовані викиди. Також стало відомо, що через викиди на заводі "Кримський титан" в анексованому Армянську евакуюють дітей. Вже в жовтні 2018 року "Кримський титан"відновив роботу. Жителі Армянська і Красноперекопська повідомляли про рецидив екологічного лиха, але окупаційна влада Криму цю інформацію заперечувала.

 

 

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12 03 2019 14:53
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