В Криму затонув ще один російський корабель – партизани

В окупованому Севастополі кілька тижнів тому затонув російський сторожовий корабель типу Тарантул.

Можливо це сталося після атаки українських морських дронів.

Про це партизанський рух АТЕШ написав в Telegram-каналі.

"У Севастополі затонув сторожовий корабель типу "Тарантул". Агенти "АТЕШ" під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П", - йдеться в дописі.

Партизани під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П Тарантул.

Він знаходився на пристані бухти Графська за координатами: 44.615763, 33.587110.

Ймовірно, його підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому.

росіяни втратили ще одну важливу одиницю озброєння в Чорному морі.

"Поступово ми виженемо окупаційну армію з українських територій та відновимо справедливість", - пишуть партизани.

Нагадаємо, що на початку року ЗСУ уразили командний пункт росіян біля Севастополя.