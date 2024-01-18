В Криму затонув ще один російський корабель – партизани
Можливо це сталося після атаки українських морських дронів.
Про це партизанський рух АТЕШ написав в Telegram-каналі.
"У Севастополі затонув сторожовий корабель типу "Тарантул". Агенти "АТЕШ" під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П", - йдеться в дописі.
Партизани під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П Тарантул.
Він знаходився на пристані бухти Графська за координатами: 44.615763, 33.587110.
Ймовірно, його підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому.
росіяни втратили ще одну важливу одиницю озброєння в Чорному морі.
"Поступово ми виженемо окупаційну армію з українських територій та відновимо справедливість", - пишуть партизани.
Нагадаємо, що на початку року ЗСУ уразили командний пункт росіян біля Севастополя.